Si ride con il teatro dialettale al Marrucino | in scena la commedia In tre sotto il letto

Venerdì 6 marzo alle 21, al teatro Marrucino, va in scena la commedia “In tre sotto il letto”, scritta da Stefania Ruvo. La rappresentazione fa parte della rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026, dedicata alle rappresentazioni teatrali di compagnie locali e appassionati. La serata promette momenti di divertimento con un testo che mira a coinvolgere il pubblico con la sua comicità.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) La rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026 prosegue venerdì 6 marzo, alle ore 21, con la commedia brillante “In tre sotto il letto”, scritta da Stefania Ruvo. A portare in scena lo spettacolo sarà la compagnia “La Bottega dei Guitti” dell’Aquila, realtà teatrale che da anni anima il panorama amatoriale abruzzese con entusiasmo, professionalità e una costante attenzione alla qualità delle produzioni. La regia è firmata da Marisa Mastracci, che guida un gruppo affiatato di interpreti capaci di coniugare ritmo, ironia e cura dei personaggi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"Non sono un gigolò": si ride con il teatro dialettale al Marrucino di ChietiSul palco saliranno Gianfranco Santorelli (nel ruolo di Michele Gigolo), Luigi Scafuro (Avv.

Dialettale, al Marrucino va in scena la compagnia Lu Passatempe con “Chi po fa a zumbitte, chi no si sta fitt”La rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” prosegue venerdì 30 gennaio, alle ore 21, con la commedia “Chi po fa a zumbitte, chi no si sta...

Tutto quello che riguarda Si ride con il teatro dialettale al....

Argomenti discussi: Non sono un gigolò: si ride con il teatro dialettale al Marrucino di Chieti; VA IN SCENA GIN GAME: PAMELA VILLORESI E GIUSEPPE PAMBIERI SI SFIDANO IN UNA NEVROTICA PARTITA A CARTE SUL PALCO DEL TEATRO MARRUCINO.

Milena Vukotic riceve il premio alla carriera al MarrucinoUn riconoscimento all'attrice Milena Vukotic per la sua straordinaria carriera è stato consegnato da Giustino Angeloni, presidente della Deputazione teatrale Teatro Marrucino e dal maestro Davide ... ansa.it