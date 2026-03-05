Si fa pagare visite specialistiche in ospedale arrestato ortopedico

I carabinieri del Nas di Parma hanno arrestato un ortopedico che si faceva pagare visite specialistiche presso un ospedale locale. L’operazione si è svolta in modo immediato, sorprendendo il medico mentre stava effettuando pagamenti illeciti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, e il professionista è stato portato in caserma per gli accertamenti.

BOLOGNA, 05 MAR – I carabinieri del Nas di Parma hanno arrestato in flagranza di reato, all'ospedale di Guastalla in provincia di Reggio Emilia, un medico ortopedico sorpreso mentre stava ricevendo il compenso di una visita specialistica direttamente da un paziente. Lo riporta il Resto del Carlino. Sono state formulate due ipotesi di reato per lo specialista, che ha alle spalle una lunga attività e ricopre un ruolo di dirigente. Una è il peculato: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il medico avrebbe fatto visite intramoenia a diverse persone senza passare dal circuito sanitario pubblico e si sarebbe appropriato dei pagamenti dei pazienti, facendosi dare da loro il corrispettivo in contanti.