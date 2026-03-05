Si conclude il ciclo Frammenti di una tradizione sapienziale all’Archeosofia di Arezzo

Il ciclo “Frammenti di una tradizione sapienziale” si conclude all’Archeosofia di Arezzo il 5 marzo 2026, con l’ultima delle sue sessioni. La serie di incontri ha visto la partecipazione di diversi relatori e pubblico, concentrandosi su temi legati alla cultura e alla filosofia antica. La chiusura dell’evento segna la fine di questa serie di appuntamenti organizzati nel corso degli ultimi mesi.

Arezzo, 5 marzo 2026 – . Sabato 7 marzo, con inizio alle ore 17, si conclude il ciclo di incontri sul tema "Frammenti di una Tradizione sapienziale" con la conferenza che ha come titolo: "L'importanza della sperimentazione nel risveglio interiore", organizzata dalla Associazione Archeosofica nella sua sede di Arezzo in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola). L'incontro, come sempre ad ingresso libero e gratuito, sarà condotto dal dott. Massimiliano Galastri, psicologo e autore di numerosi studi e ricerche su questo argomento che interessa un sempre maggior numero di persone desiderose di sperimentare, oltre che di conoscere, la propria vita interiore, la propria "spiritualità".