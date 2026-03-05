Si andrà in bici lungo l’Adda Ma dopo l’estate

Dopo l’estate, sarà possibile percorrere in bicicletta il tratto dell’Adda che passa lungo via Alzaia. È stato dato il via ai lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile, che collegherà diverse zone lungo il fiume. La conclusione dell’intervento è prevista entro i prossimi mesi, quando la pista sarà completata e aperta al pubblico.

È iniziato il count down per l'avvio dei lavori della nuova pista ciclabile in via Alzaia, lungo l' Adda. "Il cantiere è imminente, appena saranno smantellati i lavori ormai terminati sul ponte Trento e Trieste" conferma il sindaco di Pizzighettone, Luca Moggi. Un intervento da 400mila euro appaltato a una ditta bresciana, che prevede tra l'altro la realizzazione di un nuovo attracco per la motonave a pochi metri dal Torrione. "La ciclabile permetterà di arrivare all'argine che porta a Crotta d'Adda, evitando tutti gli attraversamenti" continua Moggi. Infatti la nuova pista sarà completamente lungo il fiume con tre passaggi sotto i ponti – ovvero il Trento e Trieste, quello della ferrovia e il Salvo d'Acquisto – per poi risalire sull'argine che porta a Crotta d'Adda.