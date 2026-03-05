Sì all’ampliamento di via Viazza Nuovi parcheggi e percorsi per tir

Il consiglio comunale di Fiorano ha approvato con maggioranza l’ampliamento di via Viazza, introducendo nuovi parcheggi e percorsi dedicati ai tir. La delibera è passata con il voto favorevole della maggioranza e tre astenuti. La decisione riguarda direttamente le modifiche alla viabilità e alla gestione degli spazi pubblici nella zona interessata.

Approvata a maggioranza dei voti, con tre astenuti, da parte del consiglio comunale di Fiorano Modenese, la proposta di ampliamento del fabbricato industriale con annessa palazzina uffici sita via Viazza II Tronco, avanzata in variante alla strumentazione urbanistica vigente dalle società Btp Holding e siti B&T Group. L'ampliamento riguarda sia il territorio di Fiorano Modenese che quello formiginese, e attiene ad in un'area pertinenziale oggi completamente asfaltata, destinata a deposito e parcheggio. L'ampliamento, lato fioranese, prevede la creazione di un parcheggio per 26 posti auto, compensata dalla separazione degli accessi per mezzi pesanti e automobili: i camion saranno indirizzati su via del Ponte, al fine di ridurre il traffico pesante su via Viazza.