shein e dress for success rome tre workshop per valorizzare il talento femminile

SHEIN ha organizzato a Roma tre workshop in collaborazione con Dress for Success Rome, con l’obiettivo di valorizzare il talento femminile. Gli incontri si sono rivolti a donne interessate a sviluppare competenze professionali e a rafforzare la propria autonomia economica. L’iniziativa si inserisce in un programma volto a fornire strumenti pratici per il percorso lavorativo femminile.

ROMA (ITALPRESS) – Sostenere l'indipendenza economica delle donne significa offrire strumenti concreti per costruire il proprio futuro professionale. E' con questo obiettivo che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, SHEIN e Dress for Success Rome lanciano una nuova iniziativa dedicata all'empowerment professionale femminile: un calendario di tre appuntamenti formativi, in programma tra il 28 marzo il 23 maggio, che si terranno presso l'hub di Dress for Success a Roma. Il ciclo di workshop, che si inserisce in un progetto più ampio di formazione e supporto alla comunità locale femminile, offrirà alle partecipanti strumenti pratici per rafforzare la propria crescita professionale e affrontare con maggiore consapevolezza il percorso verso l'indipendenza economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

