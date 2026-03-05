Shane Larkin rimane fuori per altre 4-6 settimane a causa di un infortunio. La società Anadolu Efes ha diffuso un aggiornamento ufficiale che conferma l’assenza del playmaker dopo l’ultimo controllo medico. La squadra continuerà senza il suo capitano fino al rientro previsto. Larkin non sarà disponibile nelle prossime partite in programma.

Un aggiornamento ufficiale chiarisce la situazione del capitano Shane Larkin, dopo l’ultimo controllo medico. Gli accertamenti hanno escluso la necessità di una nuova valutazione chirurgica, ma il percorso di riabilitazione non è ancora concluso e richiede ulteriori settimane di lavoro guidato dallo staff medico e tecnico. Secondo l’esito delle visite, Larkin resterà lontano dal campo per altre 4-6 settimane. Il piano riabilitativo viene monitorato periodicamente, con verifiche frequenti da parte degli specialisti e dello staff tecnico del club. La scelta di proseguire senza interventi invasivi è stata confermata dai medici, che hanno sottolineato la necessità di completare la fase di recupero prima di qualsiasi ripresa sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Shane Larkin fuori ancora 4-6 settimane, l'Anadolu Efes senza il suo playmaker

Leggi anche: Virtus travolta a Istanbul: l’Anadolu Efes domina 91-60. Ivanovic: "Senza difesa non c'è partita"

LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 22-19, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: primo quarto senza padroniFinisce qui: questa sconfitta per 91-60 forse non è la pietra tombale sull’Eurolega della Virtus, ma ci va davvero molto vicino.