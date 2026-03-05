Shamrock Rovers-Derry City venerdì 06 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Venerdì 6 marzo 2026 alle 21, si gioca il quinto turno di Premier League irlandese con lo Shamrock Rovers che affronta in casa il Derry City. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e sono disponibili quote e pronostici per la partita. Lo Shamrock Rovers, campioni in carica, ospita la squadra ospite in un match che promette spettacolo.
Quinto turno di Premier League irlandese che vede scendere in campo i campioni uscenti dello Shamrock Rovers impegnati in casa contro il Derry City. Si affrontano per la seconda volta in questa nuova stagione rispettivamente la prima e la seconda classificata dell’ultimo torneo, con gli Hoops reduci dal loro primo KO stagionale sul campo del Bohemian Dublin e con una gara. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Shamrock Rovers vs Derry City betting preview: Best odds and predictions for League of Ireland clashAFTER a scrappy start to their season, Shamrock Rovers will look to get back on track when they host Derry City at the Tallaght Stadium on Friday night. The Candystripes are likely to be Rovers’ ... thesun.ie
League Preview: Shamrock Rovers -v- Derry CityIn a rematch of this year’s President’s Cup matchup, Shamrock Rovers will welcome Derry City to Tallaght Stadium this Friday at 8pm. extratime.com
Settimana scorsa il meteo aveva impedito la partita tra Shamrock e Dundalk, questa settimana va pure peggio: ben due le partite rinviate , entrambe a Dublino. Non si giocheranno né St Patrick's - Galway nè Shelbourne - Shamrock Rovers. - facebook.com facebook