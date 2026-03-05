Shaldag e Martin pescatore | le unità d' élite israeliane

I commando israeliani sono “boots on the ground” in Iran. Il quotidiano Ynet ha diffuso alcune dichiarazioni del vertice dell'IAF, la forza aerea israeliana che ieri ha fatto guadagnare la prima vittoria in combattimento aereo a un caccia F-35I, che accennano ad operazioni segrete che vanno “oltre l'immaginazione" condotte da unità delle forze speciali israeliane all'interno del territorio iraniano. L'unità in questione dovrebbe essere la "Shaldag", o unità "Martin pescatore", una formazione d'élite di commando derivata dal Sayeret Matkal, posta sotto il controllo dell'Aeronautica militare israeliana. Il loro compito, in base alla loro specialità, dovrebbe essere quello di acquisire obiettivi di alto valore per i cacciabombardieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

