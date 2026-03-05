Sfratto dall' alloggio di Asp | La causa? Gravi violazioni arredi e impianti danneggiati In passato morosità di 26mila euro

Un alloggio di Asp è stato oggetto di sfratto a causa di gravi violazioni delle regole. Secondo quanto riferito, sono stati danneggiati arredi e impianti, e in passato si è registrata una morosità di 26 mila euro. Le violazioni sono state ripetute nel tempo, portando alla decisione di allontanare gli occupanti.

Non sono state rispettate, in maniera reiterata, le regole arrivando a danneggiare arredi e impianti dell'alloggio che era stato fornito. Si può sintetizzare così la risposta data dall’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo e il sindaco Enzo Lattuca, delegato ai Servizi sociali per l’Unione dei Comuni Valle del Savio, sul caso dello sfratto eseguito lo scorso 17 febbraio a Tipano. Una vicenda che ha avuto clamore mediatico con accuse lanciate nei confronti di un agente di Polizia Locale, per le modalità ‘ruvide’ con le quali una famiglia (madre, nonna, figlia piccola, due cani e un gatto) sarebbe stata allontanata da un alloggio di Asp. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

