Sforza Canossa Borgia Placidia | 8 marzo alla scoperta dell’eredità delle donne protagoniste in Emilia-Romagna

Domenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, musei e monumenti statali in Emilia-Romagna, tra cui la Pinacoteca di Bologna, il Fellini Museum di Rimini, il Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna e Palazzo Milzetti a Faenza, saranno aperti gratuitamente al pubblico. L’iniziativa coinvolge diverse location che raccontano l’eredità delle donne protagoniste nella regione, con un programma di visite e mostre dedicate.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Andare alla scoperta di Francesca da Rimini significa immergersi in una delle storie d'amore e tragedia più famose della letteratura, narrata da Dante Alighieri nel V Canto dell’Inferno: Paolo e Francesca. Figlia di Guido da Polenta, la sua vita da sposa e la tragica morte si sono consumate tra Rimini e il suo entroterra, per amore di Paolo Malatesta, suo cognato. Da Castel Sismondo a Rimini, residenza principale dei... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Slow Wine Fair 2026: Parma e l'Emilia-Romagna protagoniste a Bologna FiereOrganizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, per la seconda volta in contemporanea con SANA Food, quest’anno riunisce oltre... “Le inconsolleabili”: due protagoniste dell’elettronica alla vigilia dell’8 marzoApprodano al Miela alla vigilia dell’8 marzo alle 21:30 due donne protagoniste della musica elettronica contemporanea: Domi e Nanou.