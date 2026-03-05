Sfida all’Atalanta cercando conferme

La Primavera del Cesena affronta oggi alle 14 l’Atalanta dopo aver vinto contro la Fiorentina. La squadra rossonera cerca conferme in questa partita, che si svolge sul campo dell’Atalanta. La sfida rappresenta un impegno importante per entrambe le formazioni, con i giocatori pronti a dare il massimo sul terreno di gioco.

Dopo la bella vittoria conquistata contro la Fiorentina, la Primavera del Cesena torna in campo oggi alle 14 sul campo dell’Atalanta. Si tratta di turno infrasettimanale visto poi che lunedì prossimo Domeniconi e compagni torneranno in campo per l’impegno interno col Milan. Nicola Campedelli dovrà prima di tutto dosare bene le forze e ricorrere comunque alle rotazioni. L’Atalanta di Giovanni Bosi naviga in una zona di classifica poco rassicurante, ovvero sei punti sopra la zona playout, sia pure con una partita in più. Il Cesena insomma si troverà di fronte una squadra che cerca punti per mettersi al sicuro senza dimenticare che i bergamaschi in fatto di calcio giovanile hanno una tradizione e un prestigio da difendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

