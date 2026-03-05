Sferisterio Scuola 2026 | 16.000 giovani crediti universitari

L’edizione 2026 di Sferisterio Scuola coinvolge 16.000 studenti e prevede l’assegnazione di crediti universitari. La serie di eventi dedicati ai giovani inizia a fine marzo e prosegue fino all’estate. Il progetto offre un calendario di appuntamenti che coinvolge scuole e studenti in diverse iniziative durante tutto il periodo.

L'edizione 2026 del progetto Sferisterio Scuola riparte con una nuova serie di appuntamenti dedicati ai giovani, che si estenderanno da fine marzo fino all'estate. La sesta edizione di questa iniziativa culturale vedrà il coinvolgimento diretto delle scuole secondarie e dell'Università di Macerata, con il primo incontro previsto per il 24 marzo presso il teatro Lauro Rossi. L'obiettivo è spiegare le opere liriche al pubblico più giovane, mantenendo l'ingresso gratuito ma richiedendo la prenotazione obbligatoria a partire dal 16 marzo. I dati dello scorso anno confermano il successo dell'iniziativa, con oltre 16mila studenti e studentesse che hanno partecipato agli eventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’estate dello Sferisterio: "Un Mof che si rinnova". Artisti affermati e giovaniUn cast d’eccellenza per la 62ª edizione del Macerata Opera Festival, presentato ieri nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma.

