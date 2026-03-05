Settore beauty Intercos registra ricavi stabili e crescono i margini

Il settore del beauty in Italia si mantiene stabile, con il gruppo Intercos che ha registrato ricavi di 1,047 miliardi di euro. Rispetto all’anno precedente, i ricavi sono rimasti sostanzialmente invariati, con un aumento dello 0,3% a tassi costanti e una diminuzione dello 1,7% sui dati riportati. I margini del gruppo sono invece in crescita.

Il settore del beauty, nell'ambito italiano, mantiene la stabilità. Per questo il gruppo Intercos, leader del settore beauty italiano, ha totalizzato ricavi pari a 1,047 miliardi di euro, sostanzialmente stabili rispetto all'esercizio precedente (+0,3% a tassi costanti, -1,7% reported). Per quanto riguarda, invece, l'Ebitda rettificato, questo ha registrato un incremento dell'8,8%, a 156 milioni. Si tratta di un'incidenza sulle vendite del 14,9%. In salita anche l'utile netto, che passa dai 56,7 milioni del 2024 ai 57,4 milioni dello scorso anno. Come ha commentato il Ceo Renato Semerari, "In un anno che si è rivelato più complesso del previsto a causa del difficile contesto geopolitico e del generale consolidamento del mercato beauty, soprattutto in USA, il nostro gruppo si è focalizzato con successo sul recupero della profittabilità.