Settimana corta il governo Meloni dice no Dalla fuga in avanti della Francia al tentativo fallito della Spagna cosa succede nel resto d’Europa

Questa settimana, il governo italiano ha deciso di non supportare l’idea di una settimana lavorativa più breve. La Camera dei Deputati ha eliminato una proposta di legge presentata dalle opposizioni che proponeva di ridurre l’orario settimanale a 32 ore senza modificare lo stipendio. Nel frattempo, in Europa, la Francia ha evitato un’adozione rapida di questa misura, mentre la Spagna ha tentato senza successo di portarla avanti.

Arriva dall'Italia l'ultima frenata all'introduzione della settimana corta in Europa. Martedì la Camera dei Deputati ha bocciato una proposta di legge presentata dalle opposizioni per ridurre progressivamente l'orario settimanale fino a 32 ore, a parità di salario. I dettagli del provvedimento ricalcano a grandi linee ciò che altri paesi europei stanno sperimentando: un giorno in meno di lavoro, uno in più di riposo, stipendio invariato. Una proposta allettante, almeno dal punto di vista dei dipendenti, che negli ultimi anni si è trasformata in uno dei temi più discussi nel dibattito sul futuro del lavoro: giusta per i sindacati, troppo costosa per le imprese, necessaria e più efficiente per alcuni esperti.