Settima circoscrizione per il dopo Pozzerle il centrodestra propone Carbon

Dopo le dimissioni di Carlo Pozzerle da presidente della settima circoscrizione di Verona, il centrodestra locale ha deciso di proporre come suo successore un rappresentante di nome Carbon. Le diverse forze politiche della coalizione si sono incontrate rapidamente per discutere sui prossimi passi da adottare, dando avvio a una fase di consultazioni per definire la candidatura ufficiale.

Le opposizioni denunciano uno stallo amministrativo e propongono un nuovo presidente per sbloccarlo, rispondendo alla crisi della maggioranza Gli esponenti della coalizione hanno evidenziato come il passo indietro di una figura d'esperienza come Pozzerle sia il sintomo di una profonda frattura tra l'amministrazione centrale di Palazzo Barbieri e il territorio. Le motivazioni espresse dal presidente dimissionario, che ha lamentato una mancanza di collaborazione e di risposte concrete da parte di alcuni assessori comunali, rappresentano per l'opposizione un atto d'accusa definitivo nei confronti della giunta guidata dal sindaco Damiano Tommasi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Settima circoscrizione, si dimette il presidente Carlo PozzerleLa politica locale veronese ha vissuto oggi, 26 febbraio, uno scossone con l’addio improvviso del presidente della settima circoscrizione Carlo...

Dimissioni di Pozzerle in settima circoscrizione, dal centrosinistra inviti a ripensarciL'addio del presidente scuote Palazzo Barbieri tra le dure critiche delle opposizioni e l'appello a riconsiderare la scelta Il panorama politico...

Tutti gli aggiornamenti su Settima circoscrizione.

Temi più discussi: Settima Circoscrizione, scontro dopo le dimissioni di Pozzerle; Verona, caso Pozzerle: si dimette il presidente della Settima Circoscrizione; Settima circoscrizione, si dimette il presidente Carlo Pozzerle; Pozzerle dà le dimissioni: Rammarico per la mancata collaborazione con alcuni assessori.

Settima circoscrizione, per il dopo Pozzerle il centrodestra propone CarbonLe opposizioni denunciano uno stallo amministrativo e propongono un nuovo presidente per sbloccarlo, rispondendo alla crisi della maggioranza ... veronasera.it

Settima Circoscrizione, scontro dopo le dimissioni di PozzerleLe dimissioni di Carlo Pozzerle dalla presidenza della Settima Circoscrizione riaprono il confronto politico in città. giornaleadige.it

Forse non tutti sanno che la Sorellina Pimpante abita vicino al nuovo Parco di Santa Teresa, in Borgo Roma. Quando ha dovuto rinnovare la sua “carta di identità canina”, però, l’apertura delle sedi anagrafiche in TERZA e SETTIMA circoscrizione non le è stat - facebook.com facebook