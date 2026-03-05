Sette gol al Racing Catania il Palermo Women vince la Coppa Italia di Eccellenza

Il Palermo FC Women ha conquistato la Coppa Italia di Eccellenza femminile 2025-26 battendo il Racing Catania Women con il punteggio di 7-2 allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. La partita ha visto le rosanero dominare l'incontro, portando a casa il trofeo dopo aver segnato sette gol contro le due della squadra avversaria.

Trionfo per il Palermo FC Women. La squadra rosanero ha vinto la coppa Italia di Eccellenza femminile edizione 2025-26, vincendo per 7-2 contro il Racing Catania Women allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta. Un successo firmato dalle doppiette di Di Salvo e Conciauro e dalle reti di Scalici, Pipitone su rigore e Cicinelli. Di Ndiongue e Pagano i gol della formazione etnea. Il presidente del comitato regionale Sicilia della Lega nazionale dilettanti, Sandro Morgana, ha sottolineato la correttezza vista in campo dalle due compagini. “Sono molto contento perché a prevalere sono stati i sani valori dello sport e del fair play: al di là del risultato in campo, i complimenti vanno ad entrambe le finaliste per l’ottimo calcio dimostrato – ha sottolineato il massimo dirigente regionale -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

