Serie D - Girone E Paletta è il nuovo dg del Tau

Diego Paletta è stato nominato nuovo direttore generale del Tau Altopascio, sostituendo Maurizio Matteoni che rimane nel club. La nomina è ufficiale e riguarda il ruolo di vertice amministrativo della squadra. La decisione è stata comunicata dalla società, che ha confermato il cambiamento all’interno del management del club. La squadra milita nel girone

Diego Paletta è il nuovo direttore generale del Tau Altopascio. Prende il posto di Maurizio Matteoni che rimane, comunque, nel club. "Ringrazio il presidente Semplicioni e tutto il consiglio direttivo per questa nomina che mi riempie di orgoglio, ma, al tempo stesso, mi carica di responsabilità – dichiara il nuovo “dg” –, soprattutto se viene contestualizzata in un momento storico particolarmente critico per tutte le società sportive dilettanti. Sarò presente su tutti i progetti che gravitano intorno al mondo Tau. Voglio ripagare la fiducia che la proprietà ha riposto in me. Se guardiamo più in là, l’obiettivo è quello di essere sempre, come adesso, una società moderna, lungimirante e di rifermento per il calcio regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E». Paletta è il nuovo "dg» del Tau Leggi anche: Serie "D" - Girone "E": il derby. I sogni del Tau spenti dalla traversa Serie "D" - Girone "E". Il Tau sull’ottovolanteTAU ALTOPASCIO 3 FOLIGNO 1 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Meucci (21’ st Bouah), Cartano, Chiti, Carli, Bachini (36’ st Del Gronchio), Lombardo, P. Una raccolta di contenuti su Serie D Girone E Paletta è il nuovo dg.... Temi più discussi: Serie D, classifiche e risultati aggiornati: Paolo Indiani a un passo da un’altra impresa, la Pistoiese continua a crederci; Scheda squadra Siena; Tabellino partita Foligno 1928 vs Siena; Tabellino partita Follonica Gavorrano vs San Donato Tavarnelle. RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Live score 26^ giornata nove gironi: squadre in campo (oggi, 1 marzo 2026)Risultati Serie D, classifiche: siamo alla 26^ giornata in un campionato che si avvia verso la sua conclusione, ecco le partite di domenica 1 marzo. ilsussidiario.net Serie D Girone B, 26ª giornata: Folgore e Casatese rallentano, bene Villa Valle e Chievo. Castellanzese all’ultimo secondoDomenica 1 marzo va in archivio la 26ª giornata del girone B di Serie D, un turno che ridisegna gli equilibri in vetta e accorcia ulteriormente la ... sportlegnano.it Lo sceneggiatore della serie tv cult, Kevin Williamson, rivela: "Voleva davvero farlo" - facebook.com facebook Clamoroso in Serie B: Gianluca #Rocchi aggredito durante la sfida tra Carrarese e Catanzaro. Il designatore arbitrale è stato costretto ad abbandonare lo stadio scortato dalla Polizia #CarrareseCatanzaro #Sportitalia x.com