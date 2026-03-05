Serie C | Livorno-Perugia 1-2 Venturato | Prestazione non positiva ma non perdiamo l' equilibrio Le scelte di formazione? Il turnover è un valore

Il Livorno ha perso 1-2 contro il Perugia allo stadio Armando Picchi. I gol degli ospiti sono stati segnati da Montevago e Bartolomei, mentre il Livorno ha tentato un penality nel finale con Dionisi, senza successo. L’allenatore del Livorno ha commentato che la prestazione non è stata positiva, ma ha sottolineato l’importanza del turnover come valore, aggiungendo che non si devono perdere l’equilibrio.

Gli amaranto sono stati battuti al Picchi dalla formazione umbra. Il tecnico: "All'interno di un percorso può starci un momento di appannamento" Passo falso del Livorno. Gli amaranto, allo stadio Armando Picchi, sono stati battuti per 1-2 dal Perugia, che si è imposto grazie alle reti di Montevago e Bartolomei (vano, per gli uomini di Venturato, il penalty trasformato nel finale da Dionisi). Negativa la prestazione di Hamlili e compagni, mai apparsi davvero in partita. "La prestazione non è stata positiva, il Perugia ha chiuso gli spazi per poi ripartire - ha dichiarato al termine della gara il tecnico Roberto Venturato -. Hanno provato a metterci in difficoltà e noi, nella prima parte della gara, abbiamo avuto una cattiva interpretazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

DIRETTA/ Livorno Perugia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (oggi 4 marzo 2026)Diretta Livorno Perugia streaming video tv: labronici per i playoff, Grifone ancora in crisi e che vuole evitare di dover giocare il playout. ilsussidiario.net

Scendiamo in campo così contro il Perugia #USLivorno1915 #QuelliComeNoi facebook

#SerieC gr.B Forlì-Torres 2-0 Perugia-Pineto 0-1 Ascoli-Carpi 3-0 Sambenedettese-Livorno 0-0 league table (top5) 1 Arezzo 62 2 Ascoli 56 3 Ravenna 55 4 Ternana 39 5 Campobasso 39 #calcio #football x.com