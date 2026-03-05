Serie B un turno infrasettimanale da record | 37 reti e nove espulsioni

La 28ª giornata di Serie B disputata tra martedì e ieri ha visto segnare 37 reti, stabilendo il record stagionale, con nove giocatori espulsi durante le partite. Questo turno infrasettimanale si distingue per l’alto numero di gol e di squalifiche, rendendo il programma particolarmente intenso e movimentato rispetto alle altre giornate di campionato.

È stato un turno infrasettimanale folle in Serie B. Tra gol, autoreti, rimonte, rigori all’ultimo minuto e proteste. Allo Stadio dei Marmi, la sfida tra Carrarese e Catanzaro è finita 3-3: decisivo un penalty di Pittarello al 94’, fatto ripetere dall’arbitro Dionisi dopo l’errore di Pontisso. Una decisione che ha scatenato la rabbia dei tifosi toscani contro il designatore Gianluca Rocchi, presente in tribuna, costretto a uscire scortato dalle forze dell’ordine. Per gol realizzati – ben 37 – è stata la giornata di campionato con più reti. Tra martedì e mercoledì sono stati numerosi pure i cartellini rossi: addirittura nove, mai successo da agosto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

