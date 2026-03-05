Serie B Nazionale | i leoni aggrappati al terzo posto La T Gema corsara Isotta stende Fidenza

Nella Serie B Nazionale, la T Gema MCT ha vinto in trasferta contro Foppiani Fulgor Fidenza con il punteggio di 75-70. Fidenza ha visto Mantynen segnare 24 punti, mentre tra gli ospiti, Zucca ha contribuito con 15 e Milovanovic con 13. I leoni sono ancora terzi in classifica, mentre Fidenza ha chiuso con due punti da Scattolin e Carnevale.

FOPPIANI FULGOR FIDENZA 70 LA T TECNICA GEMA MCT 75 FIDENZA Scattolin 2, Carnevale 3, Mantynen 24, Zucca 15, Placinschi 8, Milovanovic 13, Pezzani 3, Ghidini 2, Mane, Obase ne, Stuerdo ne, Caporaso ne. All. Origlio MONTECATINI Burini, Isotta 29, D'Alessandro 5, Fratto 6, Vedovato 20, Bedin 9, Bargnesi 4, Strautmanis 2, Jackson ne, Benvenuti ne, Del Vigna ne, Passoni ne. All. Andreazza ARBITRI Pellicani, Zuccolo e Cotugno NOTE parziali 21-19, 39-46, 60-64 FIDENZA Fra una Fidenza quasi senza lunghi e una T Gema Montecatini quasi senza esterni ad avere la meglio è il team montecatinese: in assenza di Jackson il Jackson lo fa Nicolò Isotta, autore di quasi il 50 percento dei punti totalizzati da D'Alessandro e compagni, usciti vincitori dal PalaPratizzoli col punteggio di 70-75.