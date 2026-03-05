Il Mantova perde 2-1 in trasferta contro il Palermo in una partita di Serie B. Nonostante una buona reazione nel finale, i biancorossi non riescono a recuperare lo svantaggio accumulato durante il match. La squadra lotta fino all’ultimo secondo, ma alla fine deve arrendersi alla forza degli avversari. La partita si conclude con la sconfitta per il Mantova, che subisce un'altra trasferta negativa.

di Luca Marinoni Il Mantova paga a caro prezzo l’ennesima partenza in salita e, nonostante un generoso forcing finale, è costretto ad arrendersi 2-1 al Palermo. Una sconfitta che viene decisa, in pratica, dall’ennesimo errore in disimpegno. In più, a causa anche della vittoria casalinga del Bari, i virgiliani scivolano nuovamente in zona retrocessione diretta. Tutto questo per una serata che conferma, in sostanza, il volto dei biancorossi, generosi e tenaci, ma anche “prigionieri“ di errori che finiscono per rovinare tutto quello che viene seminato. Una tendenza che al Barbera si ripete già dopo il 1’ di gioco, quando Radaelli gestisce in malo modo un disimpegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Mantova ko, la trasferta in Sicilia è amara. I biancorossi lottano ma cedono al Palermo

United Rugby Championship: le Zebre Parma lottano, ma cedono di misura ai Glasgow WarriorsAl Lanfranchi va in scena una sfida intensa e combattuta, in cui le Zebre Parma tengono testa alla maggiore struttura dei Glasgow Warriors ma si...

Rari Nantes Florentia, trasferta amara a Siracusa: ko nello scontro salvezzaDopo un primo tempo equilibrato il parziale di 5-2 nel secondo ha indirizzato la gara.

