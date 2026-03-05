Serie B | Calabro della Carrarese sbotta su errori arbitrali frustrazione evidente in un video

In una partita di Serie B, l'allenatore della Carrarese ha espresso tutta la sua frustrazione attraverso un video, criticando gli errori arbitrali che si sono verificati durante il match contro il Catanzaro. La gara si è conclusa con un pareggio che ha sorpreso molti, lasciando trasparire la delusione dell'allenatore per alcune decisioni prese dall'arbitro.

CARRARA – Nel cuore della Serie B, la Carrarese ha pareggiato 3-3 contro il Catanzaro, in una partita ricca di emozioni e polemiche allo Stadio dei Marmi. Gli appassionati di calcio hanno assistito a un incontro acceso dove la tensione è esplosa sia in campo che sugli spalti. Le due squadre hanno dato il massimo, ma il risultato finale ha lasciato un sapore agrodolce, alimentando discussioni sul rendimento degli arbitri. In un match dove le decisioni arbitrali hanno influenzato il risultato, il mister della Carrarese, Antonio Calabro, non ha esitato a esprimere il suo disappunto.

