Serie A 28° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

La 28ª giornata di Serie A si avvicina e le squadre sono pronte a scendere in campo per le partite programmate nel fine settimana. Domenica sera è in programma il derby di Milano, con l'Inter che cerca di consolidare la sua posizione in classifica in un match molto atteso. Le formazioni e gli orari delle gare sono stati già comunicati e la visione sarà disponibile su diversi canali.

Milano, 5 marzo 2026 - Torna la Serie A, che si appresta a vivere la 28° giornata. Il piatto principale è in programma domenica sera, quando andrà in scena il derby di Milano, in occasione del quale l'Inter avrà la chance di mettere definitivamente le mani sullo Scudetto. Occhio poi alla corsa Champions: il Napoli inaugurerà il turno ospitando il Torino. In trasferta invece Roma e Como, rispettivamente a Genova e a Cagliari, mentre la Juventus accoglierà il Pisa. In ottica salvezza, la partita più delicata è certamente Lecce-Cremonese, con la Fiorentina che proverà ad approfittarne contro il Parma. A completare il quadro ecco Atalanta-Udinese, Bologna-Verona e Lazio-Sassuolo, che chiuderà lunedì la 28° giornata del massimo campionato.