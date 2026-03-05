Serena, ex calciatore, ha avuto uno scontro con Collovati riguardo a un gol segnato nel derby contro il Milan. In un’intervista, Serena ha affermato che quella rete è sua e ha citato la moviola come prova della sua versione. La discussione tra i due si è concentrata sulla paternità del gol durante quella partita, senza ulteriori dettagli o commenti.

È l'istinto del bomber, di chi vive per il gol. La palla è lì, sulla linea bianca, sta per entrare, non ci sono dubbi che la direzione in cui sta rotolando è quella giusta e che nessun difensore potrà fermarne la corsa. Eppure il bomber la spinge dentro, certo, per andare sul sicuro che non si sa mai, gli occhi dietro la testa non li ha nessuno, ma anche per prendersi la gioia del gol, per arricchire il bottino personale. Perché i grandi attaccanti devono essere così. Provate a chiederlo ad Aldo Serena. Era il derby del 6 novembre 1983: l’Inter vinse 2-0 contro il Milan. Marcatori: Fulvio Collovati al 5' e Hansi Muller al 18', secondo la Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serena, lite con Collovati per un gol nel derby: "Quella rete al Milan è mia, lo disse la moviola"

Serena punge Collovati sul gol di Inter-Milan nel 1983: “Io non sono corso dai giornalisti”Ci ha segnato davvero? Il botta e risposta nasce da una dichiarazione dell'ex difensore: "Controllate gli archivi".

Guarin: “La rete nel derby? Il gol al Milan è stato l’ultimo in maglia nerazzurra”COMO, ITALY - JANUARY 05: Fredy Guarin in action during FC Internazionale training session at Appiano Gentile on January 5, 2016 in Como, Italy.