Serata no per le toscane di serie C | tre sconfitte e un pareggio nell’infrasettimanale

Le squadre toscane di Serie C hanno vissuto una serata difficile, con tre sconfitte e un pareggio nelle partite disputate durante la settimana. Le partite si sono svolte in diverse città della regione e hanno coinvolto vari club del campionato. La giornata ha visto diverse formazioni affrontare avversari di livello e risultati diversi rispetto alle aspettative.