Serata no per le toscane di serie C | tre sconfitte e un pareggio nell’infrasettimanale
Le squadre toscane di Serie C hanno vissuto una serata difficile, con tre sconfitte e un pareggio nelle partite disputate durante la settimana. Le partite si sono svolte in diverse città della regione e hanno coinvolto vari club del campionato. La giornata ha visto diverse formazioni affrontare avversari di livello e risultati diversi rispetto alle aspettative.
Cadono in casa la capolista Arezzo, il Livorno e il Pontedera sull'orlo del baratro. La Pianese indenne sul campo del Ravenna FIRENZE – Giornata no, con tre sconfitte e un pareggio, per le toscane di C nell’infrasettimanale. PONTEDERA: Biagini, Leo, Faggi (32’st Emmanuello), Kabashi (32 st Caponi), Sapolq, Vitali, Cerretti, Nabian (25’st Buffon), Raychev (9’st Fancelli), Yeboah, Paolieri (9’st Mbambi). A disp.: Strada, Saracco, Teixeira, Manfredonia, Pietrelli, Wagner, Beghetto. All.: Braglia.JUVENTUS NEXT GEN: Mangiapoco, Gil, Macca (21’st Mazur), Mulazzi (32’st Pagnucco), Puczka, Owusu (21’st Cudrig), Deme (32’st Licina), Savio, Faticanti, Guerra, Van Aarle. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
