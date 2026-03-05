Sequestro da 5 milioni al cognato del boss di Fuorigrotta | immobile natanti e conti correnti

La Polizia di Stato ha eseguito un sequestro di beni per un valore di cinque milioni di euro nei confronti di Luigi Troncone, 36 anni, cognato di un boss detenuto di Fuorigotta. Il provvedimento riguarda un immobile, alcuni natanti e vari conti correnti a suo nome. La notifica è stata consegnata direttamente all’interessato.

La Polizia di Stato notifica il provvedimento a Luigi Troncone, 36 anni, cognato del boss detenuto Vitale Troncone. Il clan controllava spaccio ed estorsioni nell'area occidentale della città, comprese le attività nei pressi dello stadio Maradona, nel quartiere Fuorigrotta. La Polizia di Stato di Napoli ha notificato un decreto di sequestro di beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro nei confronti di Luigi Troncone, 36 anni, cognato del boss detenuto di Fuorigrotta-Soccavo Vitale Troncone. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli — Sezione Misure di Prevenzione su richiesta del Questore — è finalizzato alla confisca ed è il risultato di una serie di accertamenti condotti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli.