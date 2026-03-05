Sequestrata maxi-autorimessa abusiva di 3.500 mq | nel piazzale c' erano 100 autovetture

Nelle ultime ore, agenti del reparto IAES e del personale territoriale hanno sequestrato una maxi-autorimessa abusiva di 3.500 metri quadrati, con un piazzale in cui erano parcheggiate circa 100 autovetture. Due interventi distinti hanno portato alla scoperta di questa struttura illegale, che operava senza autorizzazioni e con numerose vetture stoccate illegalmente.

Nelle ultime ore, gli agenti del reparto IAES (Investigativa Ambientale ed Emergenza Sociale) e del personale territoriale hanno portato a termine due distinti e significativi interventi.In Via Emilio Scaglione, la Polizia Municipale ha posto sotto sequestro una vasta area di circa 3.550 mq adibita ad autorimessa. Al momento dell'ispezione, nel piazzale erano presenti circa 100 autovetture, presumibilmente riconducibili a utenti della metropolitana collinare. L'attività è risultata priva delle infrastrutture necessarie per la corretta gestione delle "acque di prima pioggia" e di dilavamento. La mancanza di tali sistemi di filtraggio comporta un grave rischio ambientale, poiché idrocarburi e altre sostanze inquinanti potrebbero infiltrarsi direttamente nel sottosuolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scampia, sequestrata autofficina abusiva di 140 mqOperazione interforze nel quartiere Scampia, nei pressi di Piazza Giovanni Paolo II, che ha portato al sequestro di un’area di circa 140 metri...

Leggi anche: Discarica abusiva nel Parco del Cilento: sequestrata area, otto indagati

Approfondimenti e contenuti su Sequestrata maxi autorimessa abusiva di....

Argomenti discussi: TARZO | OFFICINA ABUSIVA SCOPERTA A TARZO: SEQUESTRI E MAXI SANZIONE.

Sequestrata maxi-autorimessa abusiva di 3.500 mq: nel piazzale c'erano 100 autovettureNelle ultime ore, gli agenti del reparto IAES (Investigativa Ambientale ed Emergenza Sociale) e del personale territoriale hanno portato a termine due distinti e significativi interventi. In Via Emili ... napolitoday.it

TARZO | OFFICINA ABUSIVA SCOPERTA A TARZO: SEQUESTRI E MAXI SANZIONE23/02/2026 TARZO – Blitz della Guardia di Finanza in un garage privato a Tarzo: scoperta un’officina completamente abusiva, senza partita Iva né autorizzazioni. Sequestrate le attrezzature, nei guai i ... antennatre.medianordest.it