Senzatetto accampati all' ospedale di Perugia giro di vite | 15 allontanati e uno denunciato

Quindici ordini di allontanamento e una denuncia. È il bilancio dei controlli di polizia, carabinieri e guardia di finanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L’intervento, spiega una nota congiunta, “si è reso necessario per porre fine a una situazione di degrado legata alla presenza sistematica di bivacchi e stazionamenti abusivi all'interno dei locali sanitari”. Le forze dell'ordine hanno identificato 16 uomini stranieri, regolari sul territorio nazionale, con precedenti di polizia. Per quindici di loro è scattato l'ordine di allontanamento. Per uno di loro, già destinatario di un divieto di accesso alle aree urbane, è arrivata la denuncia per la violazione del provvedimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

