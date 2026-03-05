senato usa bocciata risoluzione sullo stop ai poteri di guerra a trump

Il Senato degli Stati Uniti ha respinto una risoluzione sostenuta dai democratici che chiedeva di bloccare i poteri di guerra dell’amministrazione americana contro l’Iran. La proposta mirava a limitare l’uso della forza militare senza autorizzazione Congressuale, ma non è passata durante la votazione. La decisione è stata presa senza ulteriori discussioni pubbliche o modifiche al testo.

La risoluzione sostenuta dai democratici per fermare la campagna militare americana contro l’Iran è stata bocciata dal Senato degli Stati Uniti. In base a quanto riferito dai media Usa, l’iniziativa è stata respinta con 53 voti contrari e 43 favorevoli. John Fetterman, senatore democratico della Pennsylvania, ha votato contro, come ampiamente anticipato. Il Senato ha respinto il tentativo di frenare la guerra del presidente Donald Trump contro l’Iran, concedendogli quello che equivale a un appoggio alla campagna militare partita sabato. Il voto si è diviso in gran parte lungo le linee di partito, con i senatori repubblicani uniti nel respingere una misura che avrebbe richiesto l’approvazione del Congresso per continuare l’operazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

