Sei pronta? Giada De Blanck gelata la chiamata inattesa dopo la morte della madre

Giada De Blanck si è trovata di fronte a una chiamata inattesa dopo la morte della madre, chiedendosi “Sei pronta?” con tono gelato. La donna, nota per aver partecipato alla prima edizione de L’Isola dei Famosi, potrebbe tornare in televisione, riaccesa dai riflettori del pubblico. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza in un nuovo reality.

Un possibile ritorno in un reality potrebbe riportare sotto i riflettori Giada De Blanck, protagonista di uno dei momenti più ricordati della prima edizione de L’Isola dei Famosi. In quell’avventura televisiva la contessina conquistò il secondo posto alle spalle di Walter Nudo, diventando una delle figure più popolari del programma. Oggi, a distanza di anni, il suo nome torna a circolare con insistenza nel mondo dei reality. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, gli autori del programma Mediaset avrebbero contattato la 45enne per farle la proposta. La nuova edizione del reality dovrebbe partire su Canale 5 il prossimo 17 marzo e la produzione starebbe lavorando alla definizione del cast nelle ultime settimane prima del debutto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

