Segavecchia Strawoman la sfilata dei carri allegorici e i mercatini vintage | tutto il weekend forlivese

Nel fine settimana forlivese si svolgono diversi eventi tra cui la sfilata dei carri allegorici, i mercatini vintage e la presenza di Segavecchia e Strawoman. La città si anima con queste iniziative che coinvolgono residenti e visitatori, offrendo occasioni di svago e socializzazione. La programmazione si estende su tutto il weekend, con appuntamenti distribuiti in varie zone di Forlì.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Nel fine settimana tanto sport con la Strawoman, la Mimosa night run e "Sportivamente rosa". E poi luna park, visite guidate, musica dal vivo e tanto teatro Il fine settimana nel Forlivese si apre a un ricco calendario di appuntamenti dedicati al divertimento e alla condivisione. Anche quest'anno, torna la Segavecchia di Forlimpopoli che investirà il centro storico con attrazioni per grandi e piccini. In programma il luna park, la sfilata dei carri allegorici, i gruppi mascherati, e poi mostre tematiche, esposizioni e animazione per bambini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La sfilata dei carri allegorici a Dese per il Carnevale 2026È in programma per domanica 1 febbraio 2026 la sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera a Dese, nell'ambito dei festeggiamenti per il...

Il grande appuntamento con la sfilata dei carri allegorici a MestrePer il quarto anno consecutivo - la prima edizione fece registrare oltre 40mila presenza lungo le vie cittadine - torna la sfilata dei carri...