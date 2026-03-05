' Sebben che siamo donne' | incontro e aperitivo musicale alla Rinascita

In occasione della giornata dedicata alle donne, il circolo ARCI La Rinascita di Castelnuovo di Val di Cecina organizza un evento intitolato 'Sebben che siamo donne' che prevede un momento di incontro e un aperitivo musicale. L'iniziativa si svolge presso la sede del circolo e coinvolge le partecipanti in un'occasione di convivialità e scambio. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata alla celebrazione femminile.

In occasione della giornata dedicata alle donne, il circolo ARCI La Rinascita di Castelnuovo di Val di Cecina organizza un momento di incontro e convivialità dal titolo 'Sebben che siamo donne'.L'appuntamento è fissato per sabato 8 marzo alle ore 18:30 presso il circolo, dove si terrà un aperitivo accompagnato da canti popolari eseguiti dal gruppo di stornellator umbro-marchigiani e romagnoli. Un'occasione per celebrare la giornata attraverso la musica della tradizione, tra storie, voci e convivialità.

Si è concluso lo scorso gennaio “Sebben che siamo donne”, il progetto della Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”di Cerignola (FG), realizzato con il sostegno dei fondi “Otto per Mille” della Chiesa Valdese e Metodista. - facebook.com facebook