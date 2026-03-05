Al quinto giorno di guerra, gli Stati Uniti e Israele hanno rafforzato il loro alleato nei Paesi del Golfo, puntando su di essi rispetto all'Unione Europea. La collaborazione tra le parti si concentra su azioni militari e supporto logistico, con i governi della regione che mostrano una presenza più marcata rispetto alle risposte provenienti dai paesi europei. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente coinvolgimento internazionale.

Al quinto giorno di guerra, mentre gli effetti dell’operazione congiunta di Stati Uniti e Israele contro Repubblica islamica dell’Iran si sono rapidamente propagati dal punto di impatto a tutto il Medio Oriente, coinvolgendo indistintamente alleati e avversari, sul planisfero iniziano a delinearsi gli schieramenti. Tra chi si è esposto, chi ha minacciato misure per contrastare gli attacchi e chi ha denunciato “violazioni di sovranità” nascondendosi dietro le Nazioni Unite, vediamo come si posizionano le monarchie del Golfo, gli europei, gli Stati del Commonwealth, i leader asiatici e quelli dell’America Latina. MEDIO ORIENTE Nelle prime quarant’otto ore di conflitto l’Iran ha preso di mira tutti i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Se Usa e Israele possono contare più sui Paesi del Golfo che sull'Ue

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Perché l'Iran ha attaccato i Paesi del Golfo, dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele; La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena contro; Sull’Iran le bombe di Stati uniti e Israele. Il Golfo è nel caos.

La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena controMissili su Emirati, Qatar, Bahrein, Arabia, Kuwait nella speranza che si ribellino agli Usa. Invece si compattano con Trump. Toninelli (Centro per il ... huffingtonpost.it

Guerra tra Iran e Usa-Israele: le ultime notizie di oggi 5 marzo 2026Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove almeno 1.045 persone sono rimaste uccise dall’inizio della guerra, mentre Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe a ... tpi.it

++ Meloni: "Aiuti ai Paesi del Golfo, ma l'Italia non vuole entrare in guerra" ++ GLI AGGIORNAMENTI: https://www.unionesarda.it/news/mondo/iran-sesto-giorno-di-guerra-l46ug2cj - facebook.com facebook

Iran, Meloni: "Aiuti a Paesi del Golfo per difesa aerea" x.com