Se subisci danni all’auto adesso puoi essere risarcito | stanziati quasi 80mila euro

Il Comune di Bologna ha destinato quasi 80mila euro a 495 proprietari di auto che nel 2025 hanno subito danni ai vetri del veicolo lasciato in sosta. A queste persone è stato riconosciuto un contributo economico per il risarcimento dei danni. La cifra totale stanziata dall’amministrazione comunale si aggira attorno a questa somma e riguarda esclusivamente i casi di auto danneggiate in sosta.

Bologna, 5 marzo 2026 – Sono 495 i proprietari di auto che, dopo aver subito danni ai vetri del proprio veicolo lasciato in sosta, hanno ricevuto un contributo economico dal Comune di Bologna: nel 2025 l'amministrazione ha stanziato complessivamente 79.993 euro a copertura delle richieste di risarcimento. Come poter essere risarciti Le pratiche sono state raccolte attraverso due bandi, pubblicati ad aprile e ottobre dello scorso anno: la possibilità di ottenere un risarcimento riguardava le auto che avevano subito vandalismi mentre erano parcheggiate negli spazi e nei parcheggi pubblici del territorio comunale. "Sono state oggetto di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

