Se le parole di Pedro Sanchez sulla guerra in Iran non ci sembrano ovvie il problema siamo noi

Il primo ministro spagnolo ha dichiarato il suo no a un intervento militare israeliano-americano in Iran, usando una formulazione che potrebbe sembrare condivisa da molte parti politiche. Le sue parole hanno attirato l’attenzione, anche se per alcuni sono meno ovvie di quanto si possa pensare. La discussione pubblica si concentra ora sulle posizioni ufficiali e sui messaggi trasmessi da leader politici di diversi schieramenti.

Il primo ministro spagnolo ha detto no alla guerra israelo-americana all'Iran usando parole con cui dovremmo essere tutti d'accordo, destra e sinistra. Chiediamoci perché non lo siamo, e capiremo dove stiamo andando.

Pedro Sánchez contro la guerra in Iran: il sovranismo reale che dice No sfidando Usa e Israele. Sánchez vieta l'uso delle basi Usa e denuncia la guerra all'Iran: il sovranismo concreto arriva da Madrid, mentre Roma resta allineata.

