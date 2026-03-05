Le bombe lanciate dall’Idf su Teheran hanno causato ingenti danni nella capitale iraniana. L’attacco ha comunque avuto un effetto inatteso, poiché ha oscurato le discussioni pubbliche sul referendum previsto per il 22 e 23 marzo. La situazione ha portato a una sospensione temporanea delle attività legate alla consultazione popolare. La notizia si diffonde mentre le tensioni nella regione continuano a crescere.

Roma, 5 marzo 2026 – Le bombe dell’Idf su Teheran hanno provocato un grande sconquasso in Iran, ma nello stesso tempo hanno avuto l’effetto di silenziare il dibattito sul referendum del 22 e 23 marzo. Fino a una settimana fa ogni starnuto del ministro Carlo Nordio o del suo competitor mediatico Nicola Gratteri erano automaticamente due pagine nei quotidiani e il titolo di giornata nei tg della sera. Adesso le dichiarazioni sulla riforma sono rintanate vicino alla cronaca nera, poco prima degli spettacoli. La domanda che quindi sorge spontanea è: a chi giova il “silenzio-stampa di fatto” su quanto accadrà alle urne tra quasi poco più di quindici giorni? Per quanto la risposta sia difficile, la domanda non è inutile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Se le bombe oscurano il referendum

Leggi anche: E se l’atomica l’avesse Le Pen?, il mistero delle bombe e Sempio: quindi, oggi…

Lo straordinario Gueye vince l’AFCON ai supplementari dopo che il rigore fallito di Diaz mentre le proteste dei giocatori oscurano la pazzesca finale2026-01-18 23:57:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il gioco è stato interrotto per più di...