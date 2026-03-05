Se il ghepardo Nardo corre alle zoolimpiadi

Al Teatro Quaranthana di San Miniato si conclude la rassegna Sognare Teatro con un evento dedicato ai bambini. Durante l’appuntamento, si terranno le zoolimpiadi con il ghepardo Nardo, che corre tra le scene per il pubblico presente. L’iniziativa mira a coinvolgere le famiglie e offrire un momento di spettacolo e divertimento. La giornata si rivolge a bambini e genitori che desiderano partecipare a un’esperienza teatrale dedicata a loro.

SAN MINIATO Un appuntamento dedicato ai bambini chiude la rassegna Sognare Teatro famiglie al Teatro Quaranthana di San Miniato. Domenica 8 marzo alle 17 andrà in scena Nardo il ghepardo alle zoolimpiadi, di Teatro Invito, una fiaba originale con Gabriele Vollaro e Riccardo Giordano e la regia di Luca Radaelli. Uno spettacolo che, parlando di animali, fa riferimento alle relazioni umane insegnando ai più piccoli che le differenze non sono un ostacolo ma una ricchezza. Il protagonista è Nardo il ghepardo, da sempre considerato il più veloce della Savana, ma improvvisamente messo in dubbio e non sempre riconosciuto dagli altri felini. Accanto a lui l'inseparabile amico Ugo il gufo, che decide di formare una squadra pronta a stupire tutti nella corsa con Santuzzo lo struzzo, Esaù lo gnu e Cecco lo stambecco.