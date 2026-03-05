Scudo aereo massimo navi a Cipro e aiuti Qual è il ruolo dell' Italia nella guerra in Medio Oriente

L’Italia ha rafforzato la sua presenza militare nella regione, schierando uno scudo aereo massimo e inviando navi a Cipro. Inoltre, ha inviato aiuti umanitari e si sta preparando a partecipare alle operazioni militari in Medio Oriente. Le decisioni sono state annunciate dal governo e riguardano un impegno crescente nel contesto della crisi internazionale.

L’Italia si prepara ad affrontare la crisi internazionale in Medioriente, con una serie di provvedimenti militari e politici. Ecco le mosse principali del governo: Scudo massimo Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dato mandato al capo di Stato maggiore di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale in coordinamento con gli alleati e con la Nato. L'ultima disposizione di questo tipo risalirebbe all’11 settembre del 2001 in occasione dell’attacco alle Torri gemelle. L'iniziativa potrebbe prevedere un incremento degli equipaggi per lo scramble (il decollo per motivi di emergenza) dei caccia italiani dal nostro Paese e sistemi di difesa missilistica aerea in particolare nei territori dell’Italia meridionale più a rischio di essere raggiunti da missili balistici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

