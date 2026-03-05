Scream 7 ha superato il miglior horror del 2026 al box office, segnando un risultato importante per il franchise. Tuttavia, il film ha ricevuto il punteggio più basso in trent’anni su Rotten Tomatoes, rappresentando un risultato deludente dal punto di vista della critica. La pellicola ha attirato molti spettatori, ma non è riuscita a ottenere valutazioni alte.

Con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes nei 30 anni di storia del franchise, Scream 7 non è stato un ritorno trionfale per Ghostface dal punto di vista della critica. Dal punto di vista commerciale, però, la storia è diversa. Scream 7 non ha perso tempo nel diventare un successo al box office, stabilendo un record per la saga con un debutto domestico da 63,6 milioni di dollari. Anche se resta da vedere come il film reggerà nei weekend successivi con l’arrivo di nuovi titoli a marzo, l’ottima partenza ha messo Scream 7 in una posizione eccellente per generare profitto. Dopo meno di una settimana nelle sale, il sequel ha già superato un traguardo significativo al botteghino. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Scream 7 raggiunge un traguardo cruciale al box office dopo aver battuto il miglior horror del 2026

