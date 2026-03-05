Scorte assetti strategici e formazione Le priorità del Pentagono

Il Pentagono si concentra su scorte, assetti strategici e formazione, affrontando temi chiave come la competizione con la Cina e la deterrenza nucleare. La capacità produttiva dell’industria della difesa e il reclutamento degli ufficiali sono al centro delle discussioni per garantire la prontezza militare degli Stati Uniti. Questi aspetti rappresentano le priorità attuali del dipartimento della difesa.

La competizione con la Cina obbliga Washington a interrogarsi sulla reale prontezza delle proprie Forze armate. L’Index of U.S. Military Strength della Heritage Foundation, appena presentato, ha messo in evidenza criticità strutturali che vanno dalle scorte di munizioni alla lentezza del procurement industriale. Nel dibattito che ne ha accompagnato la presentazione, sono emersi anche i nodi della deterrenza nucleare, dell’innovazione tecnologica e della resilienza spaziale La competizione con la Cina, la tenuta della deterrenza nucleare, la capacità produttiva dell’industria della difesa, il reclutamento e la formazione degli ufficiali: sono questi i nodi attorno a cui ruota oggi il dibattito sulla prontezza militare americana. 🔗 Leggi su Formiche.net

I timori del Pentagono: "A rischio le nostre scorte difensive"La missione di Washington e Tel Aviv in corso in Iran non porterà ad un “conflitto senza fine”.

Priorità all’emisfero occidentale e “duro realismo” con Cina e Russia: la nuova strategia del PentagonoIl Dipartimento della Guerra Usa ha pubblicato la sua nuova National Defense Strategy per il 2026, una lettura data dal capo del Pentagono Pete...

Usa pronti a scortare petroliere nello Stretto di Hormuz e a offrire assicurazioniIl presidente Usa ha ordinato misure per sostenere le compagnie di navigazione nel Golfo offrendo assicurazioni e minacciando la scorta navale per garantire il libero flusso energetico ... notizie.it

Iran, la partita del petrolio: così Asia e governi usano scorte, rotte alternative e gestione del rischio a HormuzCon un quinto del petrolio mondiale in transito da Hormuz, le economie asiatiche verificano le alternative. Tra oleodotti e premi assicurativi in rialzo, la stabilità si gioca sulla logistica ... msn.com