scoperte decine di auto abbandonate su un terreno privato

Durante un controllo sul territorio, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana, insieme ai colleghi della Stazione di Montecorvino Pugliano, hanno individuato circa 50 autoveicoli abbandonati su un terreno privato. Le auto risultano lasciate in modo incontrollato e senza alcun intervento di rimozione da parte dei proprietari. La scoperta è avvenuta in un'area privata, durante un'operazione di routine.

I carabinieri forestali hanno trovato decine di veicoli su un terreno privato: denunciato il proprietario per discarica non autorizzata. I veicoli si trovavano all’interno di un’area privata di circa 850 metri quadrati, dove risultavano depositati da lungo tempo. Secondo quanto emerso dal sopralluogo effettuato dai militari, le auto erano posizionate su suolo nudo e molte contenevano ancora liquidi e componenti potenzialmente pericolosi. La permanenza prolungata dei veicoli alle intemperie avrebbe potuto provocare un rischio concreto di inquinamento del suolo e del sottosuolo. Inoltre è stato evidenziato anche il pericolo di incendio, con possibili conseguenze per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Zon.it

