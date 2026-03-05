Scoperte 50 auto abbandonate | sequestrata un' area di 850 mq nei guai il proprietario

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana e i colleghi della Stazione Carabinieri di Montecorvino Pugliano hanno individuato un’area privata di circa 850 metri quadrati nel comune di Montecorvino Pugliano, dove sono stati trovati circa 50 veicoli abbandonati. L’area è stata sequestrata e il proprietario è stato messo sotto inchiesta.

L'elevato numero di veicoli su suolo nudo, contenenti ancora liquidi e componenti pericolosi, abbandonati da lungo tempo alle intemperie, costituiva un concreto pericolo di inquinamento del suolo e del sottosuolo. Evidente anche il pericolo di incendio, con conseguente grave rischio per la pubblica incolumità. Nel corso degli accertamenti, inoltre, uno degli autoveicoli abbandonati risultava oggetto di furto. Per questo, i militari hanno posto i sigilli sull'intera area e hanno denunciato in stato di libertà il possessore del terreno per discarica di rifiuti non autorizzata e ricettazione. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Blitz nelle Madonie, tre imprenditori nei guai e area sequestrata: rifiuti e abusi ediliziÈ di tre imprenditori deferiti e una zona sequestrata il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a tutela dell’ambiente nelle Alte Madonie.

Cetraro, sequestrata una discarica abusiva di 2.000 metri quadri: rifiuti pericolosi e auto abbandonateCetraro (Cosenza) – Un’area privata trasformata in una discarica abusiva, con rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati direttamente sul suolo...