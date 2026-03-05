Scontro tra autobus al terminal di Fisciano | paura tra passeggeri e studenti

Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente al terminal bus di Fisciano, vicino all’università degli Studi di Salerno. Due autobus sono entrati in collisione, coinvolgendo passeggeri e studenti presenti nella zona. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. La scena ha causato paura tra le persone che si trovavano al terminal.

Lo scontro ha attirato immediatamente l’attenzione dei presenti, con diversi viaggiatori che si sono avvicinati per capire cosa fosse accaduto Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di oggi, al terminal bus di Fisciano, nei pressi della Università degli Studi di Salerno. Due autobus sono entrati in collisione all’interno dell’area di fermata, provocando attimi di paura tra i passeggeri a bordo e tra le numerose persone presenti nella zona.L’impatto è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. La zona del terminal è particolarmente frequentata durante la giornata, soprattutto da studenti e pendolari diretti verso il campus universitario o verso la città di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Presunti colpi di pistola dopo una rissa tra studenti, paura tra le famiglie: “Siamo preoccupati, servono più controlli”Tempo di lettura: 2 minutiMomenti di forte preoccupazione sono stati segnalati nei pressi del terminal situato alla stazione, alle spalle...

Scontro frontale tra autobus e camion, è strage! Decine di mortiIl buio della strada è stato squarciato all’improvviso da un bagliore accecante e dal rumore sordo del metallo che si accartocciava con una violenza...

Approfondimenti e contenuti su Scontro tra autobus al terminal di....

Temi più discussi: Arezzo, bus fuori strada dopo uno scontro tra camion e auto: 5 feriti; Scontro tra un autobus e una moto in pieno centro a Milano, 4 feriti; Scontro tra un bus e un’auto: paura per una cinquantina di turisti in gita al santuario di Castelmonte; Schianto tra pullman, mezzo pesante e auto: ci sono feriti.

Scontro tra auto a Marzocca di Senigallia, una si ribalta: automobilista al pronto soccorsoI Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 5 marzo in via Maratea, a Marzocca di Senigallia, per un incidente stradale. Coinvolte una Opel Crossland e una vettura DR 1, che si è ... senigallianotizie.it

Scontro tra auto e furgone a Piana Crixia: un ferito al San Paolo, disagi alla viabilitàIl sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca, l’automedica India e i carabinieri ... savonanews.it

Scontro tra bus al terminal: paura tra i passeggeri salernonotizie.it Momenti di tensione al terminal bus di Fisciano. Per cause ancora in fase di accertamento, due autobus sono entrati in collisione all’interno dell’area di fermata, provocando grande spavento tr - facebook.com facebook

Incidente sulla Tangenziale di Torino oggi, scontro tra due mezzi: un morto x.com