Scontro diretto con la Cremonese i tifosi del Lecce caricano la squadra

I tifosi del Lecce hanno manifestato il loro sostegno in modo deciso, caricando la squadra prima della partita contro la Cremonese. La sfida si presenta come uno degli incontri più cruciali del campionato, con poche giornate ancora da giocare. La tensione tra pubblico e squadra si è fatta sentire prima del calcio d’inizio, sottolineando l’importanza del confronto.

Durante l’allenamento cori di incitamento degli ultras, presenti sugli spalti in gran numero. La partita di domenica può avvicinare i salentini al traguardo della permanenza nella massima serie LECCE – Una partita molto importante, che non sarebbe improprio definire decisiva se alla fine del campionato mancassero una manciata di giornate. Così non è perché dopo Lecce-Cremonese, ci saranno ancora dieci gareda disputare e troppi punti ancora in ballo per ricorrere a toni biblici. Una cosa è certa: chi dovesse vincere lo scontro diretto di domenica (ore 12.30) farà un allungo prezioso sulla diretta concorrente, forse anche determinante. Entrambe le squadre, infatti, hanno 24 punti, come la Fiorentina, ed è difficile pensare che da qui al termine della stagione possano migliorare di molto l’attuale media. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sassuolo, c’è la Cremonese. Scontro diretto al ’Mapei’di Stefano Fogliani Sarà anche vero che, archiviato il trittico terribile che ha opposto il Sassuolo a tre big come Juve, Roma e Napoli (in foto)...

Cagliari-Lecce diretta, scontro diretto per la salvezza. Inizia la partitaAlzare la soglia salvezza, fare punti su un campo difficile e magari staccarsi ancora dalla Fiorentina (che ha vinto a Como): Cagliari-Lecce per...

SCONTRI ULTRAS CREMONESE-PARMA [immagini dalla rete]

Waterpolo Preview: Rari Nantes Salerno-Telimar scontro diretto che vale la salvezzaIl campionato di Serie A1 maschile torna in vasca per i match della diciassettesima giornata, quarta del girone di ritorno. Nel fine settimana si giocano ... oasport.it

Serie B - Scontro diretto per l’OraSì: domani al palaCosta arriva la PSA CasoriaDopo due trasferte consecutive, l’OraSì Basket Ravenna torna a giocare davanti al proprio pubblico. Domani alle 18:00 al PalaCosta i giallorossi affronteranno la PSA Basket Casoria in ... pianetabasket.com

Nocera ne segna 104 e surclassa Ferrara in uno scontro diretto importante in chiave salvezza: è la sesta sconfitta di fila, e fa particolarmente male. Adesso la pausa per raccogliere le idee in vista del rush finale - facebook.com facebook

#Massara: “Scontro diretto di altissimo livello. I rinnovi Stiamo lavorando bene” x.com