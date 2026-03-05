Dopo una visita, il parere degli psichiatri riguardo a tre dei 34 irregolari considerati non idonei al rimpatrio è stato smentito. La certificazione di normalità del diretto interessato, attestata dalla Psichiatria dell’ospedale di Ravenna tra settembre 2024 e gennaio 2026, è stata successivamente superata da un nuovo esame. La questione riguarda quindi più casi di irregolarità e valutazioni mediche.

Dei 34 irregolari per i quali tra il settembre 2024 e il gennaio 2026 era stata certificata dalla Malattie Infettive dell’ ospedale di Ravenna la non idoneità al rimpatrio, per tre casi dalla Psichiatria era arrivato un parere di normalità del diretto interessato. Tuttavia chi aveva poi compilato il certificato, aveva secondo l’accusa, descritto problematiche proprio di natura psichiatrica. E comunque sia, nonostante ciò, nessuno era poi stato preso in carico dall’Ausl così come era accaduto per tutti gli altri irregolari ritenuti non idonei in seguito a visita medica. Sono gli ulteriori particolari emersi dal faldone di carte e dai cd messi a disposizione dalla procura delle difese in vista dell’interrogatorio di garanzia fissato per la richiesta di interdizione per un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sconfessato dopo la visita il parere degli psichiatri

«No al nuovo trapianto», il parere del team di cardiologi dopo la visita al bimbo del cuore “bruciato”l comitato di esperti riunito all’Ospedale Monaldi di Napoli, secondo quanto si apprende, ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul...

Sanremo, il polline mette a rischio la voce degli artisti: il parere degli espertiGli artisti allergici al polline corrono un grosso rischio a Sanremo: è importante tutelare la voce per non compromettere la performance Sanremo...