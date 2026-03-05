Scompare da Legnano nel Milanese dopo la scuola il 16enne Giuseppe Pio Durante | Molta preoccupazione

Un ragazzo di 16 anni è scomparso ieri a Legnano, nel Milanese, poco dopo aver terminato le lezioni scolastiche. La famiglia ha lanciato l’allarme e sta cercando di ottenere informazioni sulla sua posizione. La polizia sta collaborando con le autorità locali per rintracciare il giovane, che non ha ancora fatto ritorno a casa.

Giuseppe Pio Durante, 16 anni, è scomparso ieri da Legnano (nel Milanese) dopo essere uscito da scuola. È possibile che abbia preso un treno da Legnano, direzione Milano, per scendere forse a Parabiago. 🔗 Leggi su Fanpage.it Canegrate, Giuseppe Pio Durante scompare nel nulla: l’appello per ritrovarloCanegrate (Legnano), 5 marzo 2026 – Ore di angoscia tra Canegrate e Legnano per la scomparsa di un ragazzo di appena sedici anni. Esce di casa e scompare a 95 anni, preoccupazione per Antonino Meli: “Potrebbe essere disorientato”Preoccupazione per le ultime ore del 2025 a Roma per la scomparsa di Antonino Meli, novantacinquenne sparito il 30 dicembre. Contenuti utili per approfondire Scompare da Legnano nel Milanese dopo.... Temi più discussi: Massimo Barbé morto in un incidente stradale. Era stato Alberto da Giussanno al Palio di Legnano 2025; vincenzo schettini arriva sabato 7 marzo al teatro cinema galleria di legnano con con la fisica che ci piace – l’ultima lezione; Palio in lutto per la morte di Massimo Barbè, Alberto da Giussano dell’edizione 2025; Legnano Basket rialza la testa: Fiorenzuola ko, coach Piazza elogia la squadra. Scompare da Legnano nel Milanese dopo la scuola il 16enne Giuseppe Pio Durante: Molta preoccupazioneGiuseppe Pio Durante, 16 anni, è scomparso ieri da Legnano (nel Milanese) dopo essere uscito da scuola. È possibile che abbia preso un treno da Legnano, direzione Milano, per scendere forse a ... fanpage.it Canegrate, Giuseppe Pio Durante scompare nel nulla: l’appello per ritrovarloL'ultimo avvistamento del 16enne è avvenuto il 4 marzo su un treno verso Parabiago tra Milano e Legnano. In caso di avvistamento contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 oppure l’Ass ... msn.com Attenzione Giuseppe Pio ha solo 16 anni e non è rientrato a casa dopo scuola mercoledì 4 Marzo. Frequenta la scuola a Legnano (MI) ed è possibile che abbia preso il treno da Legnano in direzione Milano per scendere a Parabiago. Indossa occhiali co - facebook.com facebook