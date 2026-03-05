Sciopero generale | il 9 marzo mobilitazione anche a Novara

La manifestazione è organizzata dal coordinamento locale di "Non una di meno". Appuntamento alle 9 in piazza Matteotti Anche Novara scende in piazza lunedì 9 marzo per lo sciopero organizzato in tutta Italia dal coordinamento "Non una di meno" in occasione della Giornata internazionale della donna. L'appuntamento è alle ore 9 in piazza Matteotti. Alla mobilitazione transfemminista hanno aderito anche diverse sigle sindacali, che hanno indetto uno sciopero generale che coinvolgono quasi tutti i settori, sia pubblici che privati. "Scioperiamo dal lavoro produttivo, riproduttivo e di cura, contro ogni sfruttamento - si legge nell'appello condiviso dal coordinamento novarese di 'Non una di meno' -. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

