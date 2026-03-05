Sciopero al contrario | volontari in ospedale

Pronti allo sciopero al contrario. Per richiamare l’attenzione sulla carenza di personale, cinque operatori sanitari in divisa di lavoro, appartenenti al sindacato Usb, lunedì dalle 16 alle 19 all’entrata dell’ ospedale di Pontremoli offriranno gratuitamente la propria disponibilità a svolgere il servizio trasporti interni, presentandosi in divisa all’ingresso dell’ospedale. Una mobilitazione che, spiegano i promotori tra cui Sos Salute Lunigiana e il Comitato Salute Pubblica Massa Carrara, vuole trasformare la ‘Festa della Donna’ in un momento di denuncia sociale e rivendicazione dei diritti. Secondo i sindacati, la crisi economica e la "militarizzazione dei bilanci pubblici" stanno erodendo salari e servizi, con un impatto particolarmente pesante sulle lavoratrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

