Sciopero a Pinerolo davanti al Carrefour chiuso dal 27 febbraio I sindacati | In 12 lasciati senza futuro

Venerdì 6 marzo, le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Torino hanno indetto uno sciopero con presidio davanti al supermercato Carrefour di via Saluzzo a Pinerolo, chiuso dal 27 febbraio. L’azione si svolgerà tra le 10 e le 13 e coinvolge 12 lavoratori considerati senza prospettive di futuro. La protesta riguarda la situazione dei dipendenti del punto vendita.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Torino saranno venerdì 6 marzo 2026, dalle 10 alle 13, in sciopero con presidio davanti al punto vendita di via Saluzzo 96-98 a Pinerolo chiuso dal 27 febbraio. Con loro ci saranno lavoratrici, lavoratori e tante cittadine e cittadini che in questi giorni hanno espresso solidarietà. Saranno in presidio “contro la chiusura del punto vendita, contro il mancato ricollocamento del personale, contro l’uso improprio della cassa integrazione e la mancata tutela della dignità delle persone - scrivono le tre sigle sindacali-. Oggi tocca a Pinerolo. Domani può succedere in qualunque altro punto vendita della rete italiana. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

